Ein 2:2 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Möckeraner Turnverein und SV Arminia Magdeburg II am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Möckern/MTU. Der Möckeraner Turnverein und der SV Arminia Magdeburg II haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Nach nur 20 Minuten schoss Florian Kulms das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Möckeranerer konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Saman Ahmed der Torschütze (25.).

Möckeraner Turnverein und SV Arminia Magdeburg II – 1:1 in Minute 25

Unentschieden. Möckeraners Kulms konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

In der 75. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Möckeraner Turnverein steckte einmal Gelb ein. Der SV Arminia Magdeburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Hardy Andrä.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Kledis Berisha (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erzielen (85.). In Spielminute 86 handelte sich der Möckeraner Turnverein noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Arminia Magdeburg II

Möckeraner Turnverein: Bunde – J. K. Ott, Sidibe, Kollek, Otte, Chornobay (60. Alalo), Thunert, Ehret, Kulms, Herrmann, Kharchenko

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Thürnagel, Diener, Berisha, Ahmed, Kreuter, Truong, Abou Rawash (46. Mohammed), Chwoika, Ellebrecht, Michalek

Tore: 1:0 Florian Kulms (20.), 1:1 Saman Ahmed (25.), 2:1 Florian Kulms (47.), 2:2 Kledis Berisha (85.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 14