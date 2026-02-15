Für den Gastgeber Union 1861 Schönebeck endete das Duell mit dem Roter Stern Sudenburg am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 2:2 (2:1)-Punkteteilung.

Schönebeck/MTU. Am Sonntag haben sich die Union 1861 Schönebeck und der Roter Stern Sudenburg eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Ludwig Ziepert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Hans Michaelis den Ball ins Netz (6.).

Stern lag 2:0 zurück. In Minute 14 jedoch wendete sich das Blatt: Ibrahim Alkhalaf startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 12

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Roter Stern Sudenburg e.V. kassierte einmal Gelb. Die Union 1861 Schönebeck e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von David Meinecke.

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 9, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erreichen (71.). In Spielminute 81 handelte sich die Union 1861 Schönebeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Roter Stern Sudenburg

Union 1861 Schönebeck: – Böhm, Staufenbiel, Heise, Helmel (75. Hamidi), Michaelis (34. Köhler), Ziepert (27. Kenfouo Songong), Wölfer, Schulze, Schaff, Helge (46. Behrends)

Roter Stern Sudenburg: – Zen Al Abeden, Thapa, Elze, Fasou, Alkhalaf, (59. Abdiwahaab), Mohieddin, Aaraj, Kuhlmey

Tore: 1:0 Ludwig Ziepert (2.), 2:0 Hans Michaelis (6.), 2:1 Ibrahim Alkhalaf (14.), 2:2 (71.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 10