Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der SV Arminia Magdeburg II ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:6 (1:2).

Mascuud Mustaf Abdalla traf für den SV Arminia Magdeburg II in Spielminute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Justus Julius Chwoika der Torschütze.

Der Roter Stern Sudenburg e.V. war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: traf in Spielminute 39. Eine echte Gefahr stellte das für die Magdeburger aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Daniel Michalek traf in Minute 49, gefolgt von Justus Julius Chwoika und Saman Ahmed (51., 64.). Dann schafften es die Berliner, dem Roter Stern Sudenburg e.V. etwas entgegenzusetzen. schoss und traf in Spielminute 91 zum zweiten Mal. Spielstand 5:2 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Jakob Schoendube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:6 zu festigen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Arminia Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Elze, Kuhlmey (64. Alkasser), Thapa, Zen Al Abeden, Moukadamou, Alkhalaf, Aaraj (24. Alzayat)

SV Arminia Magdeburg II: Sambill – Thürnagel (46. Schwenk), Lang (64. Abou Rawash), Schoendube, Kreuter, Mustaf Abdalla (46. Michalek), Ellebrecht, Truong (46. Ahmed), Berisha, Chwoika (64. Mohammed), Diener

Tore: 0:1 Mascuud Mustaf Abdalla (18.), 0:2 Justus Julius Chwoika (35.), 1:2 (39.), 1:3 Daniel Michalek (49.), 1:4 Justus Julius Chwoika (51.), 1:5 Saman Ahmed (64.), 2:5 (90.+1), 2:6 Jakob Schoendube (90.+2); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 38