Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der SV Arminia Magdeburg II haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:6 (1:2).

Mascuud Mustaf Abdalla (SV Arminia Magdeburg II) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Justus Julius Chwoika der Torschütze.

35. Minute: Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 zurück

Dann waren die abgeschlagenen Berliner dran: versenkte den Ball in Minute 39. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Daniel Michalek versenkte den Ball in Spielminute 49, gefolgt von Justus Julius Chwoika und Saman Ahmed (51., 64.). Dann gelang es den Berlinern, dem Roter Stern Sudenburg e.V. etwas entgegenzusetzen. traf in Spielminute 91 noch einmal. Spielstand 5:2 für den SV Arminia Magdeburg II.

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Jakob Schoendube den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:6 verfestigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Arminia Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Zen Al Abeden, Elze, Moukadamou, Aaraj (24. Alzayat), Thapa, Alkhalaf, Kuhlmey (64. Alkasser)

SV Arminia Magdeburg II: Sambill – Kreuter, Ellebrecht, Mustaf Abdalla (46. Michalek), Schoendube, Berisha, Thürnagel (46. Schwenk), Diener, Lang (64. Abou Rawash), Chwoika (64. Mohammed), Truong (46. Ahmed)

Tore: 0:1 Mascuud Mustaf Abdalla (18.), 0:2 Justus Julius Chwoika (35.), 1:2 (39.), 1:3 Daniel Michalek (49.), 1:4 Justus Julius Chwoika (51.), 1:5 Saman Ahmed (64.), 2:5 (90.+1), 2:6 Jakob Schoendube (90.+2); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 38