Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erreichte der Gastgeber Möckeraner Turnverein gegen den SV Arminia Magdeburg II ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Möckern/MTU. Der Möckeraner Turnverein und der SV Arminia Magdeburg II haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

In Minute 20 schoss Florian Kulms das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Saman Ahmed (25.) erzielt wurde.

Unentschieden. Möckeraners Kulms konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Möckeraner Turnverein steckte einmal Gelb ein. Der SV Arminia Magdeburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Hardy Andrä.

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Kledis Berisha, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erlangen (85.). In Spielminute 86 handelte sich der Möckeraner Turnverein noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Arminia Magdeburg II

Möckeraner Turnverein: Bunde – Thunert, Chornobay (60. Alalo), Kharchenko, Kulms, Ehret, J. K. Ott, Sidibe, Otte, Kollek, Herrmann

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Ellebrecht, Ahmed, Michalek, Abou Rawash (46. Mohammed), Chwoika, Truong, Thürnagel, Berisha, Diener, Kreuter

Tore: 1:0 Florian Kulms (20.), 1:1 Saman Ahmed (25.), 2:1 Florian Kulms (47.), 2:2 Kledis Berisha (85.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 14