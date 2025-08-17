Ein 5:5 (2:2)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:5 (2:2).

Lukas Helmel (Union 1861 Schönebeck e.V.) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Hassan Abdi Abdiwahaab (30.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck – 30. Minute

Gleichstand. Die Schönebecker schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Lukas Helmel versenkte den Ball in Spielminute 40 zum zweiten Mal. Die Berliner blieben ihnen auf den Fersen. Yannik Elze versenkte den Ball in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Tristan Schöne versenkte den Ball in Spielminute 68. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Berliner konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Mit einem Doppelpack von . So einfach ließen sich die Schönebecker nicht abhängen. Helmel schoss und traf in der 88. Minute zum dritten Mal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Bereits fünf Spielminuten später konnte Philipp Maurice Schulze (Schönebeck) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Schönebeck erlangen (90.+3). Die Berliner sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Zen Al Abeden, Moukadamou, Alkhalaf, Aaraj, Richter, Elze, Abdiwahaab, Thapa, Fasou

Union 1861 Schönebeck: – Lohre, Böhm, Helmel, Staufenbiel, Meinecke, Tromski, Schulze, Schöne, Wölfer, Boese

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36