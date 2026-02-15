Für den Gastgeber Union 1861 Schönebeck endete das Spiel gegen den Roter Stern Sudenburg am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 2:2 (2:1)-Punkteteilung.

Schönebeck/MTU. Nach einer spannenden Aufholjagd haben sich die Union 1861 Schönebeck und der Roter Stern Sudenburg am Sonntag 2:2 (2:1) getrennt.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Ludwig Ziepert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Hans Michaelis (6.) erzielt wurde.

Minute 6: Union 1861 Schönebeck führt mit zwei Toren

Stern lag 2:0 zurück. In Minute 14 jedoch wendete sich das Blatt: Ibrahim Alkhalaf startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 12

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Roter Stern Sudenburg e.V. steckte einmal Gelb ein. Die Union 1861 Schönebeck e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von David Meinecke.

Das rettende Tor für den Roter Stern Sudenburg fiel 26 Minuten nach der Halbzeitpause, als Spieler Nummer 9 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Berliner Team erzielte (71.). In Spielminute 81 handelte sich die Union 1861 Schönebeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Roter Stern Sudenburg

Union 1861 Schönebeck: – Heise, Helge (46. Behrends), Wölfer, Böhm, Helmel (75. Hamidi), Ziepert (27. Kenfouo Songong), Schaff, Michaelis (34. Köhler), Staufenbiel, Schulze

Roter Stern Sudenburg: – Mohieddin, (59. Abdiwahaab), Thapa, Elze, Zen Al Abeden, Aaraj, Kuhlmey, Alkhalaf, Fasou

Tore: 1:0 Ludwig Ziepert (2.), 2:0 Hans Michaelis (6.), 2:1 Ibrahim Alkhalaf (14.), 2:2 (71.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 10