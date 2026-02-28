Für die SV Fortuna Magdeburg II endete der 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SV Union Heyrothsberge mit 2:3 (2:1).

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich die SV Fortuna Magdeburg II und die SV Union Heyrothsberge geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (2:1). Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Magdeburger Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit der SV Union Heyrothsberge verloren. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:1).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Henry Sommerschuh das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Joel Agbontean Brosius den Ball ins Netz (15.).

SV Fortuna Magdeburg II führt in Minute 15 mit 2:0

Heyrothsberge war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (20.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 32 Minuten legte das Team von Dirk Hoffmann nach und netzte ein weiteres Mal ein (52). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 16.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Das finale Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Pause, als Jannes Ziemann den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Heyrothsberge sicherte (72.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Union Heyrothsberge wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg II – SV Union Heyrothsberge

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Haidari, Kleinert, Riemann, Viohl, Rottstock, Brosius, Qasemi, Sommerschuh, Fatah, Stielke

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Wagner, Ursu, Irps, Hobohm, Montag, Skrzypszok, Ziemann, Wehnert, Karmrodt, Kadriu

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (8.), 2:0 Joel Agbontean Brosius (15.), 2:1 Ben Wehnert (20.), 2:2 Jakob Theodor Hrachowitz (52.), 2:3 Jannes Ziemann (72.); Schiedsrichter: Emil Uhde (Magdeburg); Zuschauer: 15