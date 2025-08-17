Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg II.

Wanzleben-Börde/MTU. Die 35 Besucher des Bördestadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wanzleber schlugen das Team aus Magdeburg mit 2:1 (2:1) knapp.

Gleich nach Anpfiff schoss Andreas Benjamin Baier das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Baier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Kurz vor dem Pfiff konnte Yacine-Jocelain Bolou (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Magdeburg erzielen (37.). Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – SV Fortuna Magdeburg II

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Robra, Schröder, Baier, Haberland, Pluntke, Müller, Gawrosch, Köchy, Hartmann, Fähse

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Bolou, Pausch, Trittel, Ogunjimi, Flügge, Fatah, Viohl, Rottstock, Sommerschuh, Qasemi

Tore: 1:0 Andreas Benjamin Baier (4.), 2:0 Andreas Benjamin Baier (26.), 2:1 Yacine-Jocelain Bolou (37.); Schiedsrichter: Marcel Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 35