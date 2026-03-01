Eine deutliche Schlappe erlitt der Roter Stern Sudenburg an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den SV Arminia Magdeburg II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 38 Zuschauern mit 2:6 (1:2).

Mascuud Mustaf Abdalla (SV Arminia Magdeburg II) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Justus Julius Chwoika erzielt.

Dann kamen die abgeschlagenen Berliner schließlich auch mal zum Zug: traf in Minute 39. Brenzlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 1:3 aus. Daniel Michalek schoss und traf in Minute 49, gefolgt von Justus Julius Chwoika und Saman Ahmed (51., 64.). Dann gelang es den Berlinern, die Dominanz der Magdeburger nochmal herauszufordern. versenkte den Ball in Minute 91 zum zweiten Mal. Spielstand 5:2 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Bereits eine Spielminute später konnte Jakob Schoendube (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 6:2 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Arminia Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Kuhlmey (64. Alkasser), Alkhalaf, Zen Al Abeden, Elze, Thapa, Moukadamou, Aaraj (24. Alzayat)

SV Arminia Magdeburg II: Sambill – Ellebrecht, Thürnagel (46. Schwenk), Berisha, Lang (64. Abou Rawash), Schoendube, Chwoika (64. Mohammed), Truong (46. Ahmed), Kreuter, Mustaf Abdalla (46. Michalek), Diener

Tore: 0:1 Mascuud Mustaf Abdalla (18.), 0:2 Justus Julius Chwoika (35.), 1:2 (39.), 1:3 Daniel Michalek (49.), 1:4 Justus Julius Chwoika (51.), 1:5 Saman Ahmed (64.), 2:5 (90.+1), 2:6 Jakob Schoendube (90.+2); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 38