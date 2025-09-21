Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Sonntag war die JSG Mittelelbe gegenüber der SV Union Heyrothsberge machtlos und wurde 0:3 (0:2) besiegt.

Burg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christian Tuchen. Der Trainer von JSG musste sein Team bei einer 0:3 (0:2)-Niederlage gegen Heyrothsberge beobachten.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Ben Wehnert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Jannes Ziemann (33.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Minute 33: JSG Mittelelbe mit 0:2 im Rückstand

In Minute 61 fiel der finale Treffer der Partie. 16 Minuten nach der Pause gelang es Dragos Ursu, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu festigen (61.). In Spielminute 79 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – SV Union Heyrothsberge

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Fraaß (30. Müller), L. Schmidt, Rudolph, P. Tuchen (46. Kunze), Pasedag, Hensel, Opitz (23. Bösner), Maltritz, Grunewald, B. Tuchen

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Skrzypszok (46. Irps), Wehnert, Kadriu, Hanke (27. Hrachowitz), Felter, Hobohm (27. Slodowski), Ursu, Montag, Karmrodt, Ziemann

Tore: 0:1 Ben Wehnert (24.), 0:2 Jannes Ziemann (33.), 0:3 Dragos Ursu (61.); Zuschauer: 36