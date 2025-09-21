Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: In der Partie am Sonntag war die JSG Preussen Magdeburg gegenüber dem SV Blau-Weiß Empor Wanzleben machtlos und wurde 2:4 (2:2) besiegt.

Magdeburg/MTU. Die JSG Preussen Magdeburg und der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (2:2).

Philipp Schröder traf für den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tillmann Franz Filluhn den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel JSG Preussen Magdeburg gegen SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – Minute 31

Tor Nummer drei schoss Tim Pluntke für Wanzleben (34.). Die Partie blieb spannend. John Pascal Michel Klatt (JSG) traf in Minute 39. Philipp Schröder traf für Wanzleben (53). Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Das letzte Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tyler Stockmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 erweiterte (68.). Damit war der Triumph der Wanzleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Klatt, Filluhn, Göricke, Hahn (63. Stodolka), Heyer, Kopke, Steer (39. Reischke), Kittler, Willgeroth, Tuchen

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Voigt, Pluntke, Lemus, Robra, Schröder, Stockmann, Camin, Fähse, Köchy, Kocaoglu

Tore: 0:1 Philipp Schröder (12.), 1:1 Tillmann Franz Filluhn (31.), 1:2 Tim Pluntke (34.), 2:2 John Pascal Michel Klatt (39.), 2:3 Philipp Schröder (53.), 2:4 Tyler Stockmann (68.); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 28