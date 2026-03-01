Klar unterlegen zeigte sich der Roter Stern Sudenburg in der Auseinandersetzung gegen den SV Arminia Magdeburg II letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V. Die Gastgeber verloren mit 2:6 (1:2).

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der Roter Stern Sudenburg und der SV Arminia Magdeburg II am Sonntag 2:6 (1:2) getrennt.

Nach 18 Minuten schoss Mascuud Mustaf Abdalla das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Justus Julius Chwoika den Ball ins Netz.

Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 zurück – Minute 35

Dann kamen die zurückliegenden Berliner schließlich auch mal zum Zug: traf in Spielminute 39. Gefährlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 1:3 aus. Daniel Michalek versenkte den Ball in der 49. Spielminute, gefolgt von Justus Julius Chwoika und Saman Ahmed (51., 64.). Stern legte nochmal vor. traf in der 91. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 5:2 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Nur eine Spielminute später konnte Jakob Schoendube (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 6:2 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Arminia Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Aaraj (24. Alzayat), Kuhlmey (64. Alkasser), Thapa, Moukadamou, Alkhalaf, Zen Al Abeden, Elze

SV Arminia Magdeburg II: Sambill – Chwoika (64. Mohammed), Kreuter, Mustaf Abdalla (46. Michalek), Schoendube, Truong (46. Ahmed), Ellebrecht, Diener, Thürnagel (46. Schwenk), Lang (64. Abou Rawash), Berisha

Tore: 0:1 Mascuud Mustaf Abdalla (18.), 0:2 Justus Julius Chwoika (35.), 1:2 (39.), 1:3 Daniel Michalek (49.), 1:4 Justus Julius Chwoika (51.), 1:5 Saman Ahmed (64.), 2:5 (90.+1), 2:6 Jakob Schoendube (90.+2); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 38