Eine herbe Schlappe erlitt der Roter Stern Sudenburg an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den SV Arminia Magdeburg II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 38 Zuschauern mit 2:6 (1:2).

Mascuud Mustaf Abdalla (SV Arminia Magdeburg II) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Justus Julius Chwoika der Torschütze.

Der Roter Stern Sudenburg e.V. hinkte zwei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: versenkte den Ball in der 39. Minute. Gefährlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 1:3 aus. Daniel Michalek traf in der 49. Minute, gefolgt von Justus Julius Chwoika und Saman Ahmed (51., 64.). Dann gelang es den Berlinern, dem Roter Stern Sudenburg e.V. etwas entgegenzusetzen. versenkte den Ball in der 91. Spielminute noch einmal. Spielstand 5:2 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Bereits eine Spielminute später konnte Jakob Schoendube (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 6:2 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Arminia Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Thapa, Elze, Kuhlmey (64. Alkasser), Moukadamou, Aaraj (24. Alzayat), Alkhalaf, Zen Al Abeden

SV Arminia Magdeburg II: Sambill – Lang (64. Abou Rawash), Ellebrecht, Truong (46. Ahmed), Chwoika (64. Mohammed), Thürnagel (46. Schwenk), Kreuter, Mustaf Abdalla (46. Michalek), Berisha, Diener, Schoendube

Tore: 0:1 Mascuud Mustaf Abdalla (18.), 0:2 Justus Julius Chwoika (35.), 1:2 (39.), 1:3 Daniel Michalek (49.), 1:4 Justus Julius Chwoika (51.), 1:5 Saman Ahmed (64.), 2:5 (90.+1), 2:6 Jakob Schoendube (90.+2); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 38