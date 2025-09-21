Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Der Heimbonus half der JSG Mittelelbe am Sonntag nicht, als sie sich vor 36 Fans mit 0:3 (0:2) gegen die SV Union Heyrothsberge geschlagen geben musste.

JSG Mittelelbe unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen SV Union Heyrothsberge

Burg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christian Tuchen. Der Trainer von JSG musste sein Team bei einer 0:3 (0:2)-Niederlage gegen Heyrothsberge beobachten.

Es waren schon 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Ben Wehnert für Heyrothsberge traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Biederitzer legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jannes Ziemann der Torschütze (33.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

JSG Mittelelbe liegt 0:2 im Rückstand – 33. Minute

16 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Dragos Ursu (Heyrothsberge) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (61.). Mit 3:0 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger. In Spielminute 79 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – SV Union Heyrothsberge

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Fraaß (30. Müller), P. Tuchen (46. Kunze), Grunewald, B. Tuchen, Opitz (23. Bösner), Rudolph, Maltritz, L. Schmidt, Hensel, Pasedag

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Wehnert, Montag, Hobohm (27. Slodowski), Karmrodt, Kadriu, Felter, Ursu, Ziemann, Hanke (27. Hrachowitz), Skrzypszok (46. Irps)

Tore: 0:1 Ben Wehnert (24.), 0:2 Jannes Ziemann (33.), 0:3 Dragos Ursu (61.); Zuschauer: 36