Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Sonntag war die JSG Mittelelbe gegenüber der SV Union Heyrothsberge machtlos und wurde 0:3 (0:2) besiegt.

JSG Mittelelbe verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen SV Union Heyrothsberge

Burg/MTU. Vor 36 Zuschauern hat sich das Team von Christian Tuchen mit 0:3 (0:2) gegen Heyrothsberge eine Niederlage eingestehen müssen.

Ben Wehnert (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Biederitzer legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jannes Ziemann der Torschütze (33.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

33. Minute: JSG Mittelelbe liegt 0:2 zurück

Das finale Tor der Partie fiel 16 Minuten nach der Halbzeitpause, als Dragos Ursu den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 festigte (61.). Damit war der Sieg der Biederitzer gesichert. In Spielminute 79 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – SV Union Heyrothsberge

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Hensel, L. Schmidt, P. Tuchen (46. Kunze), Rudolph, Opitz (23. Bösner), Fraaß (30. Müller), Pasedag, Maltritz, B. Tuchen, Grunewald

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Ziemann, Hanke (27. Hrachowitz), Skrzypszok (46. Irps), Karmrodt, Ursu, Wehnert, Felter, Kadriu, Montag, Hobohm (27. Slodowski)

Tore: 0:1 Ben Wehnert (24.), 0:2 Jannes Ziemann (33.), 0:3 Dragos Ursu (61.); Zuschauer: 36