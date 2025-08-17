In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V kassierte die JSG Preussen Magdeburg am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Arminia Magdeburg II und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Die 40 Beobachter auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Preussen Magdeburg ein ernüchterndes 0:6 (0:3) hinnehmen musste.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Tim Polten (Magdeburg) eine Rote Karte an die Gäste (19.). Das Team aus Magdeburg musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Pascal Krühne-Ploetz (SV Arminia Magdeburg II) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Saman Ahmed den Ball ins Netz (34.).

JSG Preussen Magdeburg liegt 0:2 zurück – Minute 34

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Krühne-Ploetz traf gleich mehrmals – in Minute 39 und 47 und Michalek in Minute 69. Spielstand 5:0 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die JSG Preussen Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Michalek (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 6:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 77 handelte sich die JSG Preussen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die JSG Preussen Magdeburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Arminia Magdeburg II

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Steer, Kittler, Wolf, Tuchen, Stodolka (23. Haloum), Kopke, Göricke (30. Ritter), Nolte, Filluhn, Klatt

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Kreuter (74. Ellebrecht), Thürnagel, Krühne-Ploetz, Schütz, Diener (61. Abou Rawash), Lang, Berisha, Truong (61. Mohammed), Chwoika, Ahmed (54. Michalek)

Tore: 0:1 Pascal Krühne-Ploetz (30.), 0:2 Saman Ahmed (34.), 0:3 Pascal Krühne-Ploetz (39.), 0:4 Pascal Krühne-Ploetz (47.), 0:5 Daniel Michalek (69.), 0:6 Daniel Michalek (75.); Schiedsrichter: Tim Polten (Magdeburg); Zuschauer: 40