In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V kassierte die JSG Preussen Magdeburg am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Arminia Magdeburg II und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 wurden die Fans der JSG Preussen Magdeburg am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper Jonah Schulze ins Netz. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Tim Polten (Magdeburg) eine Rote Karte an die Gäste (19.). Das Team aus Magdeburg musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Pascal Krühne-Ploetz (SV Arminia Magdeburg II) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Saman Ahmed (34.) erzielt wurde.

JSG Preussen Magdeburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 34

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Hardy Andrä im gegnerischen Tor. Krühne-Ploetz traf gleich mehrmals – in Minute 39 und 47 und Michalek in Minute 69. Spielstand 5:0 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Die JSG Preussen Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Michalek, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:6 zu festigen (75.). In Spielminute 77 handelte sich die JSG Preussen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die JSG Preussen Magdeburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Arminia Magdeburg II

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Filluhn, Nolte, Klatt, Kittler, Göricke (30. Ritter), Tuchen, Wolf, Steer, Kopke, Stodolka (23. Haloum)

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Chwoika, Thürnagel, Diener (61. Abou Rawash), Ahmed (54. Michalek), Lang, Schütz, Berisha, Krühne-Ploetz, Kreuter (74. Ellebrecht), Truong (61. Mohammed)

Tore: 0:1 Pascal Krühne-Ploetz (30.), 0:2 Saman Ahmed (34.), 0:3 Pascal Krühne-Ploetz (39.), 0:4 Pascal Krühne-Ploetz (47.), 0:5 Daniel Michalek (69.), 0:6 Daniel Michalek (75.); Schiedsrichter: Tim Polten (Magdeburg); Zuschauer: 40