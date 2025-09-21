Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Der Heimbonus half der JSG Preussen Magdeburg am Sonntag nicht, als sie sich vor 28 Fans mit 2:4 (2:2) gegen den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben geschlagen geben musste.

JSG Preussen Magdeburg verliert auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Preussen Magdeburg und der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (2:2).

Philipp Schröder (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tillmann Franz Filluhn den Ball ins Netz.

31. Minute JSG Preussen Magdeburg gleichauf mit SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – 1:1

Tor Nummer drei schoss Tim Pluntke für Wanzleben (34.). Es blieb spannend. John Pascal Michel Klatt (JSG) traf in Minute 39. Philipp Schröder traf für Wanzleben (53). Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

23 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tyler Stockmann (Wanzleben) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 4:2 verließen die Wanzleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Göricke, Kopke, Kittler, Filluhn, Tuchen, Heyer, Hahn (63. Stodolka), Klatt, Steer (39. Reischke), Willgeroth

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Fähse, Köchy, Robra, Pluntke, Lemus, Schröder, Kocaoglu, Camin, Stockmann, Voigt

Tore: 0:1 Philipp Schröder (12.), 1:1 Tillmann Franz Filluhn (31.), 1:2 Tim Pluntke (34.), 2:2 John Pascal Michel Klatt (39.), 2:3 Philipp Schröder (53.), 2:4 Tyler Stockmann (68.); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 28