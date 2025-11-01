Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Samstag setzte sich der Gastgeber MTV 1887 Welsleben vor 40 Zuschauern gegen den Möckeraner Turnverein mit einem überragenden 9:0 (4:0) durch.

Welsleben/MTU. 9:0 (4:0) in Welsleben: Ganze neun Bälle hat das Team von Tommy Otto, der MTV 1887 Welsleben, am Samstag im Tor der Besucher aus Möckeraner untergebracht.

Gleich nach Spielstart schoss Hamud Al-Alwan das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Al-Alwan (5.) erzielt wurde.

5. Minute: MTV 1887 Welsleben vorne dank Doppelpack von Hamud Al-Alwan – 2:0

Der Siegeszug der Welsleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tommy Otto im gegnerischen Tor. Al-Alwan traf in Minute 7, Cristiano Niemann in Minute 32, Jamie Mackus in Minute 49, Phil Hugo Tugendheim in Minute 68, Julius Holm in Minute 71 und Cristiano Niemann in Minute 79. Spielstand 8:0 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 8

Nur fünf Minuten später konnte Tugendheim (Welsleben) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 9:0 gingen die Welsleber als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Möckeraner Turnverein

MTV 1887 Welsleben: Siee – Tugendheim, N. Brych, Hellige, Raschek, F. Brych, Filax, Al-Alwan, Niemann, Holm, Löbel

Möckeraner Turnverein: Bunde – Alshaman, Sidibe, Herrmann, Otte, Ott, Thunert, Ehret, Alalo, Otte

Tore: 1:0 Hamud Al-Alwan (2.), 2:0 Hamud Al-Alwan (5.), 3:0 Hamud Al-Alwan (7.), 4:0 Cristiano Niemann (32.), 5:0 Jamie Mackus (49.), 6:0 Phil Hugo Tugendheim (68.), 7:0 Julius Holm (71.), 8:0 Cristiano Niemann (79.), 9:0 Phil Hugo Tugendheim (84.); Zuschauer: 40