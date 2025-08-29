Kantersieg für die TSG Grün-Weiß Möser: Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben feiern. Vor 60 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Nach nur 14 Minuten schoss Jannis Hübner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Burger legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Hübner der Torschütze (19.).

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Thiele Marcel im gegnerischen Tor. Pascal Kersten traf in Minute 22, Luca Niclas Rudolf in Minute 25, Aaron Gonsior in Minute 41 und Ben-Luca Thon in Minute 72. Spielstand 6:0 für die TSG Grün-Weiß Möser.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Max Luca Nord (Möser) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 7:0 verließen die Burger den Platz als Sieger. Die TSG Grün-Weiß Möser hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Hübner (46. Schlaizer), Rudolf (46. Thon), Helbig, Mäser (32. Gerbig), Kliemann, Kersten (46. Henning), Nord (86. Rogge), Thiele, Gonsior, Drobysh

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Schröder, Voigt, Haberland (66. Camin), Lanz (28. Schneider), Müller, Fähse, Gawrosch, Baier, Pluntke, Robra (21. Kocaoglu)

Tore: 1:0 Jannis Hübner (14.), 2:0 Jannis Hübner (19.), 3:0 Pascal Kersten (22.), 4:0 Luca Niclas Rudolf (25.), 5:0 Aaron Gonsior (41.), 6:0 Ben-Luca Thon (72.), 7:0 Max Luca Nord (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Zuschauer: 60