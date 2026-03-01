Eine herbe Schlappe erlitt der Roter Stern Sudenburg an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Arminia Magdeburg II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 38 Zuschauern mit 2:6 (1:2).

Mascuud Mustaf Abdalla traf für den SV Arminia Magdeburg II in Spielminute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Justus Julius Chwoika der Torschütze.

Im Anschluss kamen die zurückliegenden Berliner schließlich auch mal zum Zug: schoss und traf in der 39. Spielminute. Eine echte Gefahr erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Daniel Michalek versenkte den Ball in Minute 49, gefolgt von Justus Julius Chwoika und Saman Ahmed (51., 64.). Stern legte nochmal vor. versenkte den Ball in der 91. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 5:2 für den SV Arminia Magdeburg II.

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Jakob Schoendube den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:6 ausbaute (90.+2). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Arminia Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Elze, Alkhalaf, Thapa, Kuhlmey (64. Alkasser), Aaraj (24. Alzayat), Moukadamou, Zen Al Abeden

SV Arminia Magdeburg II: Sambill – Mustaf Abdalla (46. Michalek), Thürnagel (46. Schwenk), Ellebrecht, Truong (46. Ahmed), Diener, Berisha, Lang (64. Abou Rawash), Kreuter, Chwoika (64. Mohammed), Schoendube

Tore: 0:1 Mascuud Mustaf Abdalla (18.), 0:2 Justus Julius Chwoika (35.), 1:2 (39.), 1:3 Daniel Michalek (49.), 1:4 Justus Julius Chwoika (51.), 1:5 Saman Ahmed (64.), 2:5 (90.+1), 2:6 Jakob Schoendube (90.+2); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 38