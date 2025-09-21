Die JSG Mittelelbe hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie gegen die SV Union Heyrothsberge mit 0:3 (0:2).

Burg/MTU. Das Spiel zwischen JSG und Heyrothsberge ist mit einer deutlichen 0:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Ben Wehnert für Heyrothsberge traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jannes Ziemann den Ball ins Netz (33.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Das letzte Tor der Partie fiel 16 Minuten nach der Pause, als Dragos Ursu den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 festigte (61.). Damit war der Erfolg der Biederitzer entschieden. In Spielminute 79 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – SV Union Heyrothsberge

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – P. Tuchen (46. Kunze), Pasedag, L. Schmidt, Rudolph, Fraaß (30. Müller), Grunewald, Maltritz, Hensel, B. Tuchen, Opitz (23. Bösner)

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Felter, Wehnert, Hobohm (27. Slodowski), Montag, Ursu, Karmrodt, Skrzypszok (46. Irps), Kadriu, Hanke (27. Hrachowitz), Ziemann

Tore: 0:1 Ben Wehnert (24.), 0:2 Jannes Ziemann (33.), 0:3 Dragos Ursu (61.); Zuschauer: 36