Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Der Heimbonus half dem SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am Samstag nicht, als er sich vor 22 Zuschauern mit 2:4 (0:2) gegen den Roter Stern Sudenburg verabschieden musste.

Wanzleben-Börde/MTU. Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben und der Roter Stern Sudenburg haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (0:2).

Mohamad Alzayat traf für den Roter Stern Sudenburg e.V. in Minute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Berliner legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Alali Zen Al Abeden der Torschütze (28.).

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben liegt 0:2 zurück – Minute 28

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Alzayat/Stern (57.), gefolgt von Arne Frank Gawrosch (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) in Minute 62 und (Roter Stern Sudenburg) in Minute 67. Spielstand 4:1 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Philipp Schröder den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Wanzleber aber nicht mehr wettmachen. Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – Roter Stern Sudenburg

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Robra, Camin, Pluntke, Baier, Köchy, Schröder, Stockmann, Gawrosch, Müller, Voigt

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Zen Al Abeden, Elze, Kuhlmey, Thapa, Alzayat, Alkhalaf, Aaraj, Abdiwahaab

Tore: 0:1 Mohamad Alzayat (14.), 0:2 Alali Zen Al Abeden (28.), 0:3 Mohamad Alzayat (57.), 1:3 Arne Frank Gawrosch (62.), 1:4 (67.), 2:4 Philipp Schröder (88.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 22