Welsleben/MTU. Der MTV 1887 Welsleben und die Union 1861 Schönebeck haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 12:2 (4:0).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Fynn-Luca Wagner für Welsleben traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Wagner (10.) erzielt wurde.

Dann konnte Welsleben einen zusätzlichen Erfolg erzielen. Majid Raschek verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (25., 45., 52., 55., 60., 61.). Dann gelang es den Schönebeckern, die Dominanz der Welslebener nochmal herauszufordern. Tristan Schöne traf in Spielminute 63, gefolgt von Boris Kenfouo Songong (66.). Tugendheim verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 77., 83.). Spielstand 11:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Wagner (Welsleben) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 12:2 verließen die Welsleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Union 1861 Schönebeck

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Raschek, Hellige, Al-Alwan, Richter, Tugendheim, Löbel, Marx, Wagner

Union 1861 Schönebeck: – Boese, Michaelis, Köhler, Schöne, Helmel, Staufenbiel, Kenfouo Songong, Heise

Tore: 1:0 Fynn-Luca Wagner (2.), 2:0 Fynn-Luca Wagner (10.), 3:0 Majid Raschek (25.), 4:0 Cristiano Niemann (45.), 5:0 Phil Hugo Tugendheim (52.), 6:0 Vincent Richter (55.), 7:0 Jan Luca Filax (60.), 8:0 Phil Hugo Tugendheim (61.), 8:1 Tristan Schöne (63.), 8:2 Boris Kenfouo Songong (66.), 9:2 Phil Hugo Tugendheim (69.), 10:2 Hamud Al-Alwan (77.), 11:2 Hamud Al-Alwan (83.), 12:2 Fynn-Luca Wagner (85.); Schiedsrichter: Nils Ole Schäfer (Wolmirsleben); Zuschauer: 40