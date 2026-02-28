Für die SV Fortuna Magdeburg II endete der 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SV Union Heyrothsberge mit 2:3 (2:1).

Magdeburg/MTU. Die SV Fortuna Magdeburg II und die SV Union Heyrothsberge haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 2:3 (2:1). Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Magdeburg eine Niederlage gegen die SV Union Heyrothsberge schlucken. 2:3 (2:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Henry Sommerschuh das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Joel Agbontean Brosius (15.) erzielt wurde.

SV Fortuna Magdeburg II baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 15

Heyrothsberge war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (20.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 32 Minuten legte das Team von Dirk Hoffmann nach und netzte ein weiteres Mal ein (52). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 16.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

27 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Jannes Ziemann (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Biederitzer Mannschaft erzielen (72.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Union Heyrothsberge wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg II – SV Union Heyrothsberge

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Stielke, Brosius, Qasemi, Fatah, Viohl, Kleinert, Rottstock, Riemann, Sommerschuh, Haidari

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Wehnert, Irps, Wagner, Ziemann, Kadriu, Hobohm, Skrzypszok, Ursu, Montag, Karmrodt

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (8.), 2:0 Joel Agbontean Brosius (15.), 2:1 Ben Wehnert (20.), 2:2 Jakob Theodor Hrachowitz (52.), 2:3 Jannes Ziemann (72.); Schiedsrichter: Emil Uhde (Magdeburg); Zuschauer: 15