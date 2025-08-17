Einen 2:1 (2:1)-Heimerfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg II fuhr der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V ein.

Wanzleben-Börde/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 35 Besuchern des Bördestadions geboten. Die Wanzleber waren den Gästen aus Magdeburg mit 2:1 (2:1) knapp überlegen.

Andreas Benjamin Baier (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wanzleber legten in der 26. Minute nach. Wieder war Baier der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Minute 26: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben in Führung dank zwei Treffern von Andreas Benjamin Baier – 2:0

Noch in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Yacine-Jocelain Bolou, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu bescheren (37.). Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – SV Fortuna Magdeburg II

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Gawrosch, Robra, Pluntke, Haberland, Köchy, Müller, Baier, Hartmann, Schröder, Fähse

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Fatah, Rottstock, Pausch, Bolou, Viohl, Ogunjimi, Qasemi, Flügge, Sommerschuh, Trittel

Tore: 1:0 Andreas Benjamin Baier (4.), 2:0 Andreas Benjamin Baier (26.), 2:1 Yacine-Jocelain Bolou (37.); Schiedsrichter: Marcel Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 35