Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erreichte der Gastgeber Möckeraner Turnverein gegen den SV Arminia Magdeburg II ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Möckern/MTU. Der Möckeraner Turnverein und der SV Arminia Magdeburg II haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Florian Kulms traf für den Möckeraner Turnverein in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Saman Ahmed den Ball ins Netz (25.).

Unentschieden. Möckeraners Kulms konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Möckeraner Turnverein musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Arminia Magdeburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Hardy Andrä.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Kledis Berisha den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team errang (85.). In Spielminute 86 handelte sich der Möckeraner Turnverein noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Arminia Magdeburg II

Möckeraner Turnverein: Bunde – Sidibe, Kollek, Otte, Thunert, Herrmann, Chornobay (60. Alalo), Kharchenko, J. K. Ott, Ehret, Kulms

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Kreuter, Ellebrecht, Diener, Ahmed, Michalek, Truong, Chwoika, Thürnagel, Abou Rawash (46. Mohammed), Berisha

Tore: 1:0 Florian Kulms (20.), 1:1 Saman Ahmed (25.), 2:1 Florian Kulms (47.), 2:2 Kledis Berisha (85.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 14