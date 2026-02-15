Für den Gastgeber Union 1861 Schönebeck endete das Duell mit dem Roter Stern Sudenburg am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 2:2 (2:1)-Punkteteilung.

Schönebeck/MTU. Die Union 1861 Schönebeck und der Roter Stern Sudenburg haben sich am Sonntag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Ludwig Ziepert für Schönebeck traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Hans Michaelis (6.) erzielt wurde.

6. Minute: Union 1861 Schönebeck führt mit zwei Toren

Stern lag 2:0 zurück. In Minute 14 jedoch wendete sich das Blatt: Ibrahim Alkhalaf startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 12

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Die Union 1861 Schönebeck e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von David Meinecke.

Das rettende Tor für den Roter Stern Sudenburg fiel 26 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 9 den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Berliner Team errang (71.). In Spielminute 81 handelte sich die Union 1861 Schönebeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Roter Stern Sudenburg

Union 1861 Schönebeck: – Heise, Ziepert (27. Kenfouo Songong), Helge (46. Behrends), Böhm, Staufenbiel, Helmel (75. Hamidi), Michaelis (34. Köhler), Schulze, Wölfer, Schaff

Roter Stern Sudenburg: – Thapa, Mohieddin, (59. Abdiwahaab), Zen Al Abeden, Kuhlmey, Aaraj, Elze, Alkhalaf, Fasou

Tore: 1:0 Ludwig Ziepert (2.), 2:0 Hans Michaelis (6.), 2:1 Ibrahim Alkhalaf (14.), 2:2 (71.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 10