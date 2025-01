Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnte sich der Magdeburger SV Börde vor 35 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den FSV 1895 Magdeburg freuen.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans im Guts-Muths-Stadion Pl.2 eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Spieler des Magdeburger SV Börde gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Rivalen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Liam Luca Begest (Magdeburger SV Börde) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.10.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 7

Minute 84: Magdeburger SV Börde mit 2:0 Vorsprung

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Benny Pascal Blümel den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (84.). Damit war der Erfolg des Magdeburger SV Börde gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – FSV 1895 Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Heide – Jahn, Lampe (46. Krauel), Horn (30. Begest), Sievers (46. Alchuaibi), Dunkel (46. Friedel), Petschke, Naumann, Blümel, Gallert, Schuster

FSV 1895 Magdeburg: Große – Büttner (46. Rezai), Wegener, Reuter (84. Maliuk), Illies, Suchanek, Longinotti (46. Struwe), Voigt, Krüger, Seeger (28. Kühne)

Tore: 1:0 Liam Luca Begest (58.), 2:0 Benny Pascal Blümel (84.); Schiedsrichter: Christian Schulze (Magdeburg); Zuschauer: 35