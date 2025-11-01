Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unglaublichen 9:0 (4:0) fegte die Mannschaft des MTV 1887 Welsleben den Möckeraner Turnverein am Samstag vom Platz.

Welsleben/MTU. Gleich neunmal hat der MTV 1887 Welsleben am Samstag gegen die Rivalen aus Möckeraner eingenetzt. 9:0 (4:0) für die Welsleber.

Schon kurz nach Spielstart schoss Hamud Al-Alwan das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Welsleber legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Al-Alwan der Torschütze (5.).

Hamud Al-Alwan kickt MTV 1887 Welsleben in 2:0-Führung – 5. Minute

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Möckeranerer. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Al-Alwan traf in Minute 7, Cristiano Niemann in Minute 32, Jamie Mackus in Minute 49, Phil Hugo Tugendheim in Minute 68, Julius Holm in Minute 71 und Cristiano Niemann in Minute 79. Spielstand 8:0 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Tugendheim den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 9:0 erweiterte (84.). Damit war der Triumph der Welsleber gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Möckeraner Turnverein

MTV 1887 Welsleben: Siee – Tugendheim, N. Brych, F. Brych, Holm, Löbel, Al-Alwan, Filax, Hellige, Raschek, Niemann

Möckeraner Turnverein: Bunde – Alalo, Thunert, Ott, Herrmann, Alshaman, Otte, Otte, Ehret, Sidibe

Tore: 1:0 Hamud Al-Alwan (2.), 2:0 Hamud Al-Alwan (5.), 3:0 Hamud Al-Alwan (7.), 4:0 Cristiano Niemann (32.), 5:0 Jamie Mackus (49.), 6:0 Phil Hugo Tugendheim (68.), 7:0 Julius Holm (71.), 8:0 Cristiano Niemann (79.), 9:0 Phil Hugo Tugendheim (84.); Zuschauer: 40