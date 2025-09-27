Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unfassbaren 12:2 (4:0) fegte das Team des MTV 1887 Welsleben die Union 1861 Schönebeck am Samstag vom Platz.

Welsleben/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der MTV 1887 Welsleben und die Union 1861 Schönebeck am Samstag 12:2 (4:0) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Fynn-Luca Wagner für Welsleben traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Welsleber legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Wagner der Torschütze (10.).

Dann verbuchten die Welsleber einen weiteren Erfolg. Majid Raschek verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (25., 45., 52., 55., 60., 61.). Schönebeck legte nochmal vor. Tristan Schöne schoss und traf in Minute 63, gefolgt von Boris Kenfouo Songong (66.). Tugendheim verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 77., 83.). Spielstand 11:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Bereits zwei Spielminuten später konnte Wagner (Welsleben) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 12:2 gingen die Welsleber als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Union 1861 Schönebeck

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Richter, Marx, Löbel, Hellige, Wagner, Tugendheim, Al-Alwan, Raschek

Union 1861 Schönebeck: – Boese, Michaelis, Schöne, Köhler, Kenfouo Songong, Staufenbiel, Heise, Helmel

Tore: 1:0 Fynn-Luca Wagner (2.), 2:0 Fynn-Luca Wagner (10.), 3:0 Majid Raschek (25.), 4:0 Cristiano Niemann (45.), 5:0 Phil Hugo Tugendheim (52.), 6:0 Vincent Richter (55.), 7:0 Jan Luca Filax (60.), 8:0 Phil Hugo Tugendheim (61.), 8:1 Tristan Schöne (63.), 8:2 Boris Kenfouo Songong (66.), 9:2 Phil Hugo Tugendheim (69.), 10:2 Hamud Al-Alwan (77.), 11:2 Hamud Al-Alwan (83.), 12:2 Fynn-Luca Wagner (85.); Schiedsrichter: Nils Ole Schäfer (Wolmirsleben); Zuschauer: 40