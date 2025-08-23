Dem MTV 1887 Welsleben gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, die JSG Mittelelbe mit 5:3 (1:1) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Welsleben/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der MTV 1887 Welsleben und die JSG Mittelelbe am Samstag 5:3 (1:1) getrennt.

Till Hensel (JSG Mittelelbe) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tristan Marx (28.) erzielt wurde.

1:1 für MTV 1887 Welsleben und JSG Mittelelbe – 28. Minute

Die Mannschaften waren gleich auf. Die JSGer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Jeremy Opitz versenkte den Ball in Spielminute 52. So einfach ließen sich die Welsleber jedoch nicht unterkriegen. Felix Brych verschaffte seinem Team vier weitere Tore (59., 63., 64., 77.). Spielstand 5:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Bennet Kunze (JSG) den Ball über die Linie bringen (84.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 88 handelte sich die JSG Mittelelbe noch eine Gelbe Karte ein. Die Welsleber sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – JSG Mittelelbe

MTV 1887 Welsleben: Koch – Mackus, Raschek, Al-Alwan, Löbel, Marx, Hellige, N. Brych, Filax, F. Brych, Richter

JSG Mittelelbe: Schmidt – Müller, Schmidt, Hensel, Tuchen, Kunze, Grunewald, Fraaß, Rudolph, Maltritz, Tuchen

Tore: 0:1 Till Hensel (24.), 1:1 Tristan Marx (28.), 1:2 Jeremy Opitz (52.), 2:2 Felix Brych (59.), 3:2 Tristan Marx (63.), 4:2 Tristan Marx (64.), 5:2 Jannik Gloria (77.), 5:3 Bennet Kunze (84.); Zuschauer: 40