Staßfurt/MTU. 12:1 (7:1) in Welsleben: Ganze zwölf Bälle hat die Mannschaft von Tommy Otto, der MTV 1887 Welsleben, am Samstag im Tor der Gäste aus Preussen untergebracht.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Preussen bereit: Nur vier Minuten nach Spielbeginn lenkte Max Aumüller den Ball ins eigene Tor und brachte den Welslebern unerwartet die Führung (4.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Vincent Richter den Ball ins Netz (16.).

2:0 Vorsprung für MTV 1887 Welsleben – 16. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ammar Mohieddin musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Fynn-Luca Wagner konnte in Minute 18 einnetzen, Tristan Marx in Minute 21, BrychNikolas Brych legte in Minute 22 nach und Jan Luca Filax traf in Minute 22. Es sah nicht gut aus für den MSC Preussen/ Roter Stern. In Minute 32 gelang es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Fünf mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Magdeburger. Spielstand 11:1 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Mackus den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 12:1 ausbaute (90.). Damit war der Triumph der Welsleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – MSC Preussen/ Roter Stern

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Marx (55. Gloria), Behrends (78. F. Brych), Richter, Bernau (55. M. Alwan), Filax (46. Tugendheim), N. Brych, Mackus, Wagner, Al-Alwan, Löbel (78. Hellige)

MSC Preussen/ Roter Stern: Mohieddin – Schulz, Alkhalaf, Seitz, Göricke, Fischer, Haloum, Aumüller, Nguyen (58. Khan), Schultz, Rashed (46. Alhamad)

Tore: 1:0 Max Aumüller (4.), 2:0 Vincent Richter (16.), 3:0 Fynn-Luca Wagner (18.), 4:0 Tristan Marx (21.), 5:0 Nikolas Brych (22.), 6:0 Jan Luca Filax (30.), 6:1 Marlon Sebastian Seitz (32.), 7:1 Fynn-Luca Wagner (45.), 8:1 Phil Hugo Tugendheim (54.), 9:1 Vincent Richter (62.), 10:1 Jamie Mackus (87.), 11:1 Hamud Al-Alwan (88.), 12:1 Jamie Mackus (90.); Schiedsrichter: Patrick Arndt (Dannigkow); Zuschauer: 38