Welsleben/MTU. Der MTV 1887 Welsleben und die Union 1861 Schönebeck haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 12:2 (4:0).

Schon kurz nach Spielstart schoss Fynn-Luca Wagner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor – wieder durch Wagner (10.) erzielt wurde.

Die Welsleber erhöhten noch einmal. Majid Raschek verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (25., 45., 52., 55., 60., 61.). Schönebeck legte nochmal vor. Tristan Schöne versenkte den Ball in der 63. Spielminute, gefolgt von Boris Kenfouo Songong (66.). Tugendheim verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 77., 83.). Spielstand 11:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Nach wenigen Momenten gelang es Wagner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 12:2 zu festigen (85.).

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Union 1861 Schönebeck

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Al-Alwan, Wagner, Tugendheim, Raschek, Hellige, Richter, Marx, Löbel

Union 1861 Schönebeck: – Michaelis, Helmel, Staufenbiel, Schöne, Boese, Kenfouo Songong, Heise, Köhler

Tore: 1:0 Fynn-Luca Wagner (2.), 2:0 Fynn-Luca Wagner (10.), 3:0 Majid Raschek (25.), 4:0 Cristiano Niemann (45.), 5:0 Phil Hugo Tugendheim (52.), 6:0 Vincent Richter (55.), 7:0 Jan Luca Filax (60.), 8:0 Phil Hugo Tugendheim (61.), 8:1 Tristan Schöne (63.), 8:2 Boris Kenfouo Songong (66.), 9:2 Phil Hugo Tugendheim (69.), 10:2 Hamud Al-Alwan (77.), 11:2 Hamud Al-Alwan (83.), 12:2 Fynn-Luca Wagner (85.); Schiedsrichter: Nils Ole Schäfer (Wolmirsleben); Zuschauer: 40