Welsleben/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der MTV 1887 Welsleben und die Union 1861 Schönebeck am Samstag 12:2 (4:0) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Fynn-Luca Wagner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Welsleber legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Wagner der Torschütze (10.).

Dann verbuchten die Welsleber einen zusätzlichen Erfolg. Majid Raschek verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (25., 45., 52., 55., 60., 61.). Dann gelang es den Schönebeckern, die Dominanz der Welslebener nochmal herauszufordern. Tristan Schöne traf in Minute 63, gefolgt von Boris Kenfouo Songong (66.). Tugendheim verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 77., 83.). Spielstand 11:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Wagner den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 12:2 verfestigte (85.). Damit war der Triumph der Welsleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Union 1861 Schönebeck

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Richter, Marx, Löbel, Hellige, Al-Alwan, Wagner, Tugendheim, Raschek

Union 1861 Schönebeck: – Kenfouo Songong, Schöne, Staufenbiel, Heise, Helmel, Michaelis, Köhler, Boese

Tore: 1:0 Fynn-Luca Wagner (2.), 2:0 Fynn-Luca Wagner (10.), 3:0 Majid Raschek (25.), 4:0 Cristiano Niemann (45.), 5:0 Phil Hugo Tugendheim (52.), 6:0 Vincent Richter (55.), 7:0 Jan Luca Filax (60.), 8:0 Phil Hugo Tugendheim (61.), 8:1 Tristan Schöne (63.), 8:2 Boris Kenfouo Songong (66.), 9:2 Phil Hugo Tugendheim (69.), 10:2 Hamud Al-Alwan (77.), 11:2 Hamud Al-Alwan (83.), 12:2 Fynn-Luca Wagner (85.); Schiedsrichter: Nils Ole Schäfer (Wolmirsleben); Zuschauer: 40