Der FSV 1895 Magdeburg hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie gegen den MTV 1887 Welsleben mit 0:2 (0:1).

Magdeburg/MTU. Vor 20 Zuschauern hat sich das Team von Florian Köppe mit 0:2 (0:1) gegen Welsleben eine Niederlage eingestehen müssen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Tommy Otto am Ende der ersten Halbzeit, als Fynn-Luca Wagner für Welsleben traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 8

FSV 1895 Magdeburg liegt 0:2 zurück – Minute 71

In der 69. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der FSV 1895 Magdeburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tristan Marx den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (71.). Damit war der Sieg der Welsleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV 1895 Magdeburg – MTV 1887 Welsleben

FSV 1895 Magdeburg: Große – Voigt, Dillner, Illies, Rezai, Maliuk, Longinotti, Meyer (46. Seeger), Struwe, Suchanek

MTV 1887 Welsleben: Koch – Bernau, Löbel (87. Alwan), Marx, Richter, Filax, Raschek (37. Brych), Tugendheim, Gloria (60. Al-Alwan), Wagner (80. Mackus), Hellige

Tore: 0:1 Fynn-Luca Wagner (44.), 0:2 Tristan Marx (71.); Schiedsrichter: Kristian Zeißig (Magdeburg); Zuschauer: 20