Ergebnis 5. Spieltag Niederlage vor heimischem Publikum: JSG Preussen Magdeburg muss 2:4 gegen SV Blau-Weiß Empor Wanzleben akzeptieren
Die JSG Preussen Magdeburg hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie gegen den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben mit 2:4 (2:2).
Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich die JSG Preussen Magdeburg und der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am Sonntag 2:4 (2:2) getrennt.
In Minute 12 schoss Philipp Schröder das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Doch die JSGer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 31 wurde das Gegentor durch Tillmann Franz Filluhn erzielt.
JSG Preussen Magdeburg Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – 1:1 in Minute 31
Tor Nummer drei schoss Tim Pluntke für Wanzleben (34.). Es blieb spannend. John Pascal Michel Klatt (JSG) traf in Minute 39. Philipp Schröder traf für Wanzleben (53). Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 5
Das finale Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Pause, als Tyler Stockmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 erweiterte (68.). Damit war der Triumph der Wanzleber gesichert.
Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Tuchen, Hahn (63. Stodolka), Filluhn, Göricke, Kittler, Klatt, Kopke, Willgeroth, Steer (39. Reischke), Heyer
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Voigt, Schröder, Köchy, Robra, Fähse, Kocaoglu, Camin, Lemus, Pluntke, Stockmann
Tore: 0:1 Philipp Schröder (12.), 1:1 Tillmann Franz Filluhn (31.), 1:2 Tim Pluntke (34.), 2:2 John Pascal Michel Klatt (39.), 2:3 Philipp Schröder (53.), 2:4 Tyler Stockmann (68.); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 28