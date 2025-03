Oschersleben/MTU. 21:0 (10:0) in Oschersleben: Ganze einundzwanzig Bälle hat das Team von Sven Bindseil, die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben, am Sonntag im Tor der Gegner aus Olvenstedt untergebracht.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Henry Louis Jülich für Oschersleben traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Oscherslebener legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Abdulla Amin Mohamed der Torschütze (10.).

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben baut Vorsprung auf 2:0 aus – 10. Minute

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Bindseil im gegnerischen Tor. Kimi Benjamin Grüneberg traf gleich mehrmals – in Minute 17, 20 und 25, Noah Maximilian Jülich in Minute 28, Benjamin Welz in Minute 30, Grüneberg in Minute 33, Anas Alsatuf in Minute 37 und Noah Maximilian Jülich in Minute 87. Spielstand 20:0 für die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 8

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Apel den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 21:0 ausbaute (89.). Damit war der Triumph der Oscherslebener gesichert. Die Oscherslebener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben – Germania Olvenstedt

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Heine – Okunowski, H. L. Jülich, Niebuhr (33. Kegel), N. M. Jülich, Apel, Wolff (30. Ahmed), Mohamed, Manegold (30. Friese), Grüneberg (35. Alsatuf), Welz

Germania Olvenstedt: Schade – Kohl, Arm, Kaschezky, Siegmund (33. Lentge), Waldmann, Fischer, Miedreich, Beinhoff, Gerboth, Echardt

Tore: 1:0 Henry Louis Jülich (3.), 2:0 Abdulla Amin Mohamed (10.), 3:0 Kimi Benjamin Grüneberg (17.), 4:0 Kimi Benjamin Grüneberg (20.), 5:0 Kimi Benjamin Grüneberg (25.), 6:0 Noah Maximilian Jülich (28.), 7:0 Benjamin Welz (30.), 8:0 Kimi Benjamin Grüneberg (33.), 9:0 Anas Alsatuf (37.), 10:0 Henry Louis Jülich (39.), 11:0 Anas Alsatuf (49.), 12:0 Noah Maximilian Jülich (60.), 13:0 Benjamin Welz (65.), 14:0 Benjamin Welz (67.), 15:0 Louis Apel (75.), 16:0 Noah Maximilian Jülich (78.), 17:0 Yannick Okunowski (82.), 18:0 Mahamud Abdel Kadir Ahmed (84.), 19:0 Benjamin Welz (85.), 20:0 Noah Maximilian Jülich (87.), 21:0 Louis Apel (89.); Schiedsrichter: Patrick Wiedekind (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 20