Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unglaublichen 7:0 (4:0) fegte die Mannschaft der NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben die NSG Karith / Pretzien am Sonntag vom Spielfeld.

Oschersleben/MTU. 7:0 (4:0) in Oschersleben: Ganze sieben Bälle hat das Team von Sven Bindseil, die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben, am Sonntag im Tor der Gegner aus Karith / Pretzien untergebracht.

Louis Apel (NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Oscherslebener legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Robin Manegold der Torschütze (16.).

16. Minute: NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Bindseil im gegnerischen Tor. Danial Mohamadi traf gleich mehrmals – in Minute 22 und 33, Benjamin Welz in Minute 50 und Henry Louis Jülich in Minute 62. Spielstand 6:0 für die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.09.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Anas Alsatuf den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:0 erweiterte (82.). Damit war der Sieg der Oscherslebener entschieden.

Aufstellung und Statistik: NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben – NSG Karith / Pretzien

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Heine – Okunowski, Welz, N. M. Jülich, Wolff, Mohr, Apel, H. L. Jülich, Mohamadi, Manegold, Mohamed

NSG Karith / Pretzien: Schmidt – Wernicke, Zimmermann, Schröder, Lerche, Mielke, Fabian, Henschke, Deistler, Fuchs, Lange

Tore: 1:0 Louis Apel (11.), 2:0 Robin Manegold (16.), 3:0 Danial Mohamadi (22.), 4:0 Danial Mohamadi (33.), 5:0 Benjamin Welz (50.), 6:0 Henry Louis Jülich (62.), 7:0 Anas Alsatuf (82.); Schiedsrichter: Levin Müller (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 20