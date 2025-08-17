Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen die SV Fortuna Magdeburg II.

Wanzleben-Börde/MTU. Die 35 Besucher des Bördestadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wanzleber schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 2:1 (2:1) knapp.

Andreas Benjamin Baier (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wanzleber waren aber noch nicht fertig: In Minute 26 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Baier.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor der Pause, als Yacine-Jocelain Bolou den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Magdeburg erlangte (37.). Die Wanzleber sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – SV Fortuna Magdeburg II

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Hartmann, Schröder, Fähse, Müller, Köchy, Robra, Baier, Gawrosch, Haberland, Pluntke

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Ogunjimi, Pausch, Viohl, Trittel, Flügge, Bolou, Sommerschuh, Rottstock, Qasemi, Fatah

Tore: 1:0 Andreas Benjamin Baier (4.), 2:0 Andreas Benjamin Baier (26.), 2:1 Yacine-Jocelain Bolou (37.); Schiedsrichter: Marcel Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 35