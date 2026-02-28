Kein Punktgewinn für SV Fortuna Magdeburg II: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit 2:3 (2:1) einen Misserfolg gegen die SV Union Heyrothsberge einstecken.

Magdeburg/MTU. Nach haben sich die SV Fortuna Magdeburg II und die SV Union Heyrothsberge am Samstag 2:3 (2:1) getrennt. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Magdeburger Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit der SV Union Heyrothsberge verspielt. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:1).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Henry Sommerschuh das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Joel Agbontean Brosius (15.) erzielt wurde.

Heyrothsberge war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (20.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 32 Minuten legte das Team von Dirk Hoffmann nach und netzte ein weiteres Mal ein (52). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 16.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

27 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Jannes Ziemann (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Biederitzer Elf erzielen (72.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Union Heyrothsberge wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg II – SV Union Heyrothsberge

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Kleinert, Riemann, Qasemi, Sommerschuh, Rottstock, Haidari, Fatah, Brosius, Viohl, Stielke

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Karmrodt, Irps, Ziemann, Wehnert, Ursu, Skrzypszok, Montag, Hobohm, Wagner, Kadriu

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (8.), 2:0 Joel Agbontean Brosius (15.), 2:1 Ben Wehnert (20.), 2:2 Jakob Theodor Hrachowitz (52.), 2:3 Jannes Ziemann (72.); Schiedsrichter: Emil Uhde (Magdeburg); Zuschauer: 15