Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnte sich die SV Union Heyrothsberge vor 20 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Arminia Magdeburg II freuen.

Biederitz/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) eine Gelbe Karte an die Biederitzer (6.). Es waren bereits 32 Minuten des Spiels vergangen, als Ben Wehnert für Heyrothsberge traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

SV Union Heyrothsberge führt in Minute 82 mit 2:0

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Arminia Magdeburg II kassierte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis. Die SV Union Heyrothsberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hoffmann.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Moritz Leonard Hanke (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 2:0 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger. Die Biederitzer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Arminia Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Hrachowitz (77. Felter), Montag, Hanke, Ursu (87. Irps), Skrzypszok, Slodowski (13. Hobohm), Karmrodt, Schneider, Ziemann, Wehnert (81. Wagner)

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Ellebrecht, Berisha, Thürnagel (46. Truong), Chwoika, Diener (46. Krühne-Ploetz), Lang, Abou Rawash, Ahmed, Mohammed (46. Osterloh), Kreuter

Tore: 1:0 Ben Wehnert (32.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (82.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 20