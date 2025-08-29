Kantersieg für die TSG Grün-Weiß Möser: Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben feiern. Vor 60 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Möser/MTU. 7:0 (5:0) in Möser: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Thiele Marcel, die TSG Grün-Weiß Möser, am Freitag im Tor der Besucher aus Wanzleben untergebracht.

Jannis Hübner (TSG Grün-Weiß Möser) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Hübner (19.) erzielt wurde.

Doppelpack von Jannis Hübner bringt TSG Grün-Weiß Möser 2:0 in Führung – 19. Minute

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Thiele Marcel im gegnerischen Tor. Pascal Kersten traf in Minute 22, Luca Niclas Rudolf in Minute 25, Aaron Gonsior in Minute 41 und Ben-Luca Thon in Minute 72. Spielstand 6:0 für die TSG Grün-Weiß Möser.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Max Luca Nord, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:0 zu erweitern (86.). Die Burger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Mäser (32. Gerbig), Kliemann, Helbig, Hübner (46. Schlaizer), Drobysh, Rudolf (46. Thon), Thiele, Gonsior, Kersten (46. Henning), Nord (86. Rogge)

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Fähse, Lanz (28. Schneider), Robra (21. Kocaoglu), Voigt, Pluntke, Müller, Gawrosch, Haberland (66. Camin), Schröder, Baier

Tore: 1:0 Jannis Hübner (14.), 2:0 Jannis Hübner (19.), 3:0 Pascal Kersten (22.), 4:0 Luca Niclas Rudolf (25.), 5:0 Aaron Gonsior (41.), 6:0 Ben-Luca Thon (72.), 7:0 Max Luca Nord (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Zuschauer: 60