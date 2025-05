Magdeburg/MTU. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der MSC Preussen/ Roter Stern haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 4:7 (2:4).

Marius Sebastian Seitz (MSC Preussen/ Roter Stern) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Rui Manuel Barbosa Pinto Da Silva der Torschütze (17.).

1:1 für TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und MSC Preussen/ Roter Stern – Minute 17

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Mascuud Mustaf Abdalla schoss und traf in der 24. Spielminute noch einmal, gefolgt von Marius Sebastian Seitz (31.). Die Magdeburger nahmen aber nochmal Anlauf. Daniel Khalid Khiro Khiro versenkte den Ball in Spielminute 39. Gefährlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 2:4. Seitz verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45., 47., 52., 54.). Magdeburg-Neustadt legte nochmal vor. Firas Al-Dakhiel versenkte den Ball in der 60. Spielminute. Spielstand 7:3 für den MSC Preussen/ Roter Stern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 15

Nach wenigen Momenten gelang es Anton Friedrich Kusch, den Ball ins Netz zu befördern (65.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen/ Roter Stern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – MSC Preussen/ Roter Stern

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Aloso – Al-Dakhiel, Wiegel, Hajadmir, Barbosa Pinto Da Silva, Khiro, Abdulkarim, Schlicht, Kusch, Thiele, Ellwardt

MSC Preussen/ Roter Stern: Fischer – Schulz, Haloum, Seitz, Aumüller, Schultz (25. Rashed), Seitz, Mustaf Abdalla (70. Khan), Alkhalaf, Göricke (53. Alhamad), Schulz

Tore: 0:1 Marius Sebastian Seitz (7.), 1:1 Rui Manuel Barbosa Pinto Da Silva (17.), 1:2 Mascuud Mustaf Abdalla (24.), 1:3 Marius Sebastian Seitz (31.), 2:3 Daniel Khalid Khiro Khiro (39.), 2:4 Marius Sebastian Seitz (45.), 2:5 Marlon Sebastian Seitz (47.), 2:6 Marlon Sebastian Seitz (52.), 2:7 Marius Sebastian Seitz (54.), 3:7 Firas Al-Dakhiel (60.), 4:7 Anton Friedrich Kusch (65.); Schiedsrichter: Andreas Härtel (Magdeburg); Zuschauer: 35