Kantersieg für den MTV 1887 Welsleben: Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die Union 1861 Schönebeck einfahren. Vor 40 Zuschauern gewann das Team 12:2 (4:0).

Fynn-Luca Wagner (MTV 1887 Welsleben) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Welsleber legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Wagner der Torschütze (10.).

Die Welsleber schafften es, nochmal zu erhöhen. Majid Raschek verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (25., 45., 52., 55., 60., 61.). Schönebeck legte nochmal vor. Tristan Schöne schoss und traf in Minute 63, gefolgt von Boris Kenfouo Songong (66.). Tugendheim verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 77., 83.). Spielstand 11:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Wagner den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 12:2 ausbaute (85.). Damit war der Erfolg der Welsleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Union 1861 Schönebeck

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Al-Alwan, Marx, Richter, Hellige, Raschek, Wagner, Tugendheim, Löbel

Union 1861 Schönebeck: – Kenfouo Songong, Schöne, Michaelis, Köhler, Boese, Staufenbiel, Heise, Helmel

Tore: 1:0 Fynn-Luca Wagner (2.), 2:0 Fynn-Luca Wagner (10.), 3:0 Majid Raschek (25.), 4:0 Cristiano Niemann (45.), 5:0 Phil Hugo Tugendheim (52.), 6:0 Vincent Richter (55.), 7:0 Jan Luca Filax (60.), 8:0 Phil Hugo Tugendheim (61.), 8:1 Tristan Schöne (63.), 8:2 Boris Kenfouo Songong (66.), 9:2 Phil Hugo Tugendheim (69.), 10:2 Hamud Al-Alwan (77.), 11:2 Hamud Al-Alwan (83.), 12:2 Fynn-Luca Wagner (85.); Schiedsrichter: Nils Ole Schäfer (Wolmirsleben); Zuschauer: 40