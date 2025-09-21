Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem beeindruckenden 4:0 (4:0) ging die Union 1861 Schönebeck von Coach David Meinecke aus dem Kräftemessen mit dem Möckeraner Turnverein vom Platz.

Schönebeck/MTU. Die 51 Besucher des Stadtwerke Sportparks haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Schönebecker schlugen die Gäste aus Möckeraner mit 4:0 (4:0) deutlich.

Tristan Schöne (Union 1861 Schönebeck e.V.) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Boris Kenfouo Songong (22.) erzielt wurde.

Minute 22: Union 1861 Schönebeck liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Schönebecker brach nicht ab. Minute 29: Schönebeck traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schöne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Lukas Helmel den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (38.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Schönebecker aber nicht mehr aufholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Möckeraner Turnverein wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Union 1861 Schönebeck beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Möckeraner Turnverein

Union 1861 Schönebeck: – Michaelis, Heise, Schöne, Köhler, Ziepert, Kenfouo Songong, Ebeling, Wölfer, Staufenbiel, Helmel

Möckeraner Turnverein: Bunde – Alshaman, Kollek, Hanke, Thunert, Herrmann, Kulms, Ott, Kharchenko, Chornobay, Ehret

Tore: 1:0 Tristan Schöne (9.), 2:0 Boris Kenfouo Songong (22.), 3:0 Tristan Schöne (29.), 4:0 Lukas Helmel (38.); Schiedsrichter: Thomas Reer (Staßfurt); Zuschauer: 51