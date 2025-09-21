Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erzielten David Meinecke und sein Team Union 1861 Schönebeck gegen den Möckeraner Turnverein – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (4:0) wider.

Schönebeck/MTU. Die 51 Besucher des Stadtwerke Sportparks haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Schönebecker schlugen die Gäste aus Möckeraner mit 4:0 (4:0) deutlich.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Tristan Schöne für Schönebeck traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Schönebecker legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Boris Kenfouo Songong der Torschütze (22.).

Minute 22: Union 1861 Schönebeck führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 29: Schönebeck traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schöne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Lukas Helmel (Schönebeck) den Ball über die Linie bringen (38.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Möckeraner Turnverein wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Union 1861 Schönebeck beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Schönebecker sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Möckeraner Turnverein

Union 1861 Schönebeck: – Wölfer, Ebeling, Schöne, Staufenbiel, Michaelis, Heise, Helmel, Kenfouo Songong, Köhler, Ziepert

Möckeraner Turnverein: Bunde – Ehret, Ott, Kollek, Kharchenko, Thunert, Kulms, Herrmann, Hanke, Chornobay, Alshaman

Tore: 1:0 Tristan Schöne (9.), 2:0 Boris Kenfouo Songong (22.), 3:0 Tristan Schöne (29.), 4:0 Lukas Helmel (38.); Schiedsrichter: Thomas Reer (Staßfurt); Zuschauer: 51