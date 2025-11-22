Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimbonus half der JSG Mansfelder Grund am Samstag nicht, als sie sich vor 30 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen den SV Blau-Weiß Dölau geschlagen geben musste.

0:2 – JSG Mansfelder Grund verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Blau-Weiß Dölau

Helbra/MTU. Das Spiel zwischen JSG und Dölau ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Spieler Nummer 9 (SV Blau-Weiß Dölau e.V.) netzte in der 3. Minute der zweiten Spielhälfte (48.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

JSG Mansfelder Grund liegt 0:2 im Rückstand – Minute 83

In der 80. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Spieler Nummer 17 den Ball über die Torlinie bugsierte (83.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SV Blau-Weiß Dölau

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Hoppstock (77. Sprenger), Zeuch, Lischka, Wernicke, Jalowietzki, Göbel, Eberwein (61. Peuckert), Waskewitz, Weißenborn, Rothe (89. Hofmann)

SV Blau-Weiß Dölau: Klein – Henze, Tyfko, Nietschmann (61. Mann), (61. Reum), Junghardt (46. Junghahn), Kaplanidis, Ecke

Tore: 0:1 (48.), 0:2 (83.); Schiedsrichter: Andy Litschko-Naumann (Erfurt); Zuschauer: 30