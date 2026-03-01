Eine herbe Schlappe erlitt die JSG Mansfelder Grund an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SG Buna Halle-Neustadt. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 22 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Fabrice Ballhaus das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Ballhaus der Torschütze (39.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Ballhaus traf in Minute 66 und Lucas Frank Seym in Minute 80. Spielstand 4:0 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nur zwei Minuten darauf konnte Moritz Riethe (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 5:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SG Buna Halle-Neustadt

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Lange, Jalowietzki, Wernicke, Burghardt, Weißenborn, Janzen (72. Hofmann), Zeuch, Rothe, Peuckert (46. Sprenger), Göbel

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ballhaus, Seym, Ali (46. Wagner), Vernau, Riethe, Taher, Dong, Abdulhamid, Solyman (46. Hamo), Ivanko

Tore: 0:1 Fabrice Ballhaus (34.), 0:2 Fabrice Ballhaus (39.), 0:3 Fabrice Ballhaus (66.), 0:4 Lucas Frank Seym (80.), 0:5 Moritz Riethe (82.); Schiedsrichter: Steffen Klaus (Sangerhausen); Zuschauer: 22